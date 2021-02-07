HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan’da buzul felaketi

Hindistan’da buzul felaketi

07.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hindistan’da buzul felaketi

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde büyük bir buzulun aniden kırılıp nehre düşerek sele neden olduğu açıklandı.

En az 3 kişinin yaşamın yitirdiği ve 150 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor.Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde eriyen bir buzulun aniden kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesiyle nehrin suyunu yükselttiği ve sele neden olduğu açıklandı. Nehir üzerindeki iki barajın da hasar gördüğünü belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Olayda en az 3 kişinin öldüğü, 150 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor.

Yetkililer, Dhauliganga Nehri üzerindeki Rishiganga ve Dhauliganga Barajlarının sel sularını durduramadığı ve barajlar ile çevredeki evlerin selden zarar gördüğünü belirtti. Buzulun kırılmasıyla çamurlu suların dağdan aşağı indiği belirtiliyor. Yetkililer baraj çevresindeki bir tünelde 16-17 kişinin mahsur kaldığını da açıkladı.

Chamoli Bölgesi Eyalet Acil Yardım (SDRF) yetkilileri, olay yerine ulaştıklarını belirtip, nehir çevresinde yaşayan bölge sakinlerinin dikkatli olması yönünde uyardı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uttarakhand eyaletinde 2013 yılında da sağnak yapışların ardından meydana gelen toprak kayması ve sel felaketinde bin kişi yaşamını yitirmiş, binlerce ev zarar görmüş, otoyollar kullanılmaz hale gelmiş ve iletişim kesintiye uğramıştı.

DHA, AFP, AP / SSB, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Dehşete düşüren olay! Nehre düşen buzul faciaya neden olduDehşete düşüren olay! Nehre düşen buzul faciaya neden oldu
Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, videosu viral oldu

Hakime söylediği söz sosyal medyayı salladı

Tanzanya'da 'gizemli hastalık' 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu

Dehşete düşüren olay! Nehre düşen buzul faciaya neden oldu

ABD’de bir adam evsizleri ön bahçesinde yaşamaları için davet etti

Evsizleri ön bahçesinde yaşamaları için davet etti

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Apollo 14 astronotu Shepard’ın kayıp golf topları 50 yıl sonra bulundu

Tarihe geçmişti! Ünlü astronotun iddiası 50 yıl sonra çürütüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.