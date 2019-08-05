Hindistan'da Cammu Keşmir'i ikiye ayıran yasa tasarısı geçti

İçişleri Bakanı Amit Shah, Cammu Keşmir’e tam eyalet statüsünün "uygun bir zamanda" ve "normal durumun" bölgede hakim olmasından sonra verileceğini sözlerine ekledi.

Shah, Cammu Keşmir'in yeryüzü cenneti olduğunu ve öyle kalacağını kaydetti.

Muhalefetin bölgede "cehennem yaşanacak" eleştirilerine rağmen Shah, hiçbir şey olmayacağını ve bölgenin Kosova'ya dönmeyeceğini söyledi.

Yasaya göre, bölge, Cammu Keşmir Birlik Toprağı ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye ayrıldı.

NDTV kanalında yer alan habere göre, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın parlamentoya sunduğu "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" federal parlamentonun üst kanadı Eyaletler Meclisi'nden geçti.

Güvenlik güçleri Srinagar'da yollara ve kavşaklara çelik bariyerler ve dikenli teller döşemişti.

Bölgede ayrıca kamuya açık toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, mobil ağlara ve internete kısıtlama getirildi.

Kararın, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi de artırması bekleniyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü

Anayasanın 370. maddesi, Cammu Keşmir'e, kendi anayasasına sahip olma, savunma, komünikasyon ve dış işleri meseleleri dışında tüm konularda karar verme hakkı tanıyor. Madde ayrıca Hindistan'ın diğer eyaletlerinden Hindistan vatandaşlarının Cammu Keşmir'de kalıcı oturumunu, toprak satın almasını, yerel hükümet işlerinde çalışmasını ve eğitim bursları almasını yasaklıyor.

Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Mufti, Twitter hesabında, hükümetin kararının "yasa dışı ve anayasaya aykırı olduğunu" belirterek "Bugün, Hindistan demokrasisinde en karanlık gün." paylaşımında bulundu.