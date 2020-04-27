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Hindistan'da "canı sıkılan" kamyon şoförü arkadaşlarıyla iskambil oynadı, 25 kişiye virüs bulaştırdı

27.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

Hindistan’ın güneydoğusundaki Vijayawada şehrinde “canı sıkılan” bir kamyon şoförü, arkadaşları ve komşularıyla iskambil kartlarıyla oyun oynadı. Oyunun sonunda 24 kişiye koronavirüs bulaştı.

Hindistan'ın güneydoğusundaki Vijayawada şehrinde "canı sıkılan" bir kamyon şoförü, arkadaşları ve komşularıyla iskambil kartlarıyla oyun oynadı. Oyunun sonunda 24 kişiye koronavirüs bulaştı.

India Times'ın haberine göre aynı şehirde "canının sıkıldığını" söyleyen bir kamyon şoförü daha, uzun zamandır sosyal mesafe kuralına uyduğunu ve enfekte olmayacaklarını düşünerek şehrin farklı yerlerinde arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ayrı ayrı görüştüğü 15 kişiye virüs bulaştı.

Böylece Vijayawada şehrinde birkaç gün içinde neredeyse 40 kişiye virüs yayılmış oldu.

Olayların meydana geldiği Krishna bölgesi yetkililerinden A Md Imtiyaz, yerel basına verdiği röportajda, kamyon şoförü erkek arkadaşlarıyla iskambil oynarken eşlerinin de bir araya gelip tombala oynadığını belirtti. Virüsün bulaştığı 24 kişi içinde hem kadınlari hem erkekler var.

Imtiyaz, "Bu iki vakada da koronavirüsün yayılmasının sebebi fiziksel mesafeyi korumamış olmalarıdır." dedi.

Andhra Pradesh eyaletinde koronavirüs vakasının en fazla görüldüğü şehir olan Vijayawada'da bugüne kadar 100'ün üzerinde vaka görüldü. Sosyal mesafe kuralları hâlâ geçerli.

Koronavirüs

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