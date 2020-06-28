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Hindistan’da çekirge istilası paniği

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

Hindistan’da başkent Yeni Delhi’nin güneybatısındaki Gurugram kentinde yaşanan çekirge istilası paniğe neden oldu.

Hindistan’da çekirge istilası paniği

Koronavirüsle mücadele eden Hindistan, aynı zamanda çekirge istilasıyla boğuşuyor. Çekirge sürüleri, başkent Yeni Delhi’nin güneybatısındaki Gurugram kentini istila etti. Hindistan’ı ilk kez Aralık 2019’da istila eden çekirge sürüleri, tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Evlerin çatılarına ve balkonlarına giren çekirgeler kentte paniğe neden oldu. Yerel kaynaklar, Gurugram kentinde ilk kez çekirge istilasının yaşandığını kaydetti.

Başkent Yeni Delhi’de yetkililer, çekirge sürüsünün kente ulaşması ihtimaline karşı alarma geçti.

İHA

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