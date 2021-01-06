Hindistan’da çelik fabrikasında gaz sızıntısı şüphesi: 4 ölü

Hindistan’ın Rourkela kentinde yer alan bir çelik fabrikasının kömür kimyasalları bölümünde bakım işleriyle uğraşan 4 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin gaz sızıntısı nedeniyle ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hindistan’ın Rourkela kentinde yer alan devlete ait Steel Authority of India şirketinin fabrikasında şüpheli gaz sızıntısı sonrası sözleşmeli 4 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "İşçiler sabah 09.00 sularında kendilerini rahatsız hissetti ve hemen tedavi için hastaneye kaldırıldı" denildi. Olayın nedenini araştırmak için komite kurulduğunu ve tesiste tüm acil durum protokollerinin derhal etkinleştirildiği belirtildi. Polis genel müfettişi Kavita Jalan da tüm ölümlerin araştırıldığını aktardı. İşçilerin gaz sızıntısı nedeniyle ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İşçilerin M/S Star Constructions firmasının çalışanları olduğunu ve fabrikanın kömür kimyasalları bölümünde bakım işleriyle uğraştığı ifade edildi.

Öte yandan, SAIL hisselerinin söz konusu haberin ardından yüzde 2.8 düşüş kaydettiği belirtildi.

