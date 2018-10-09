Hindistan'da çelik fabrikasında patlama: 9 ölü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi.

Chhattisgarh eyaletinde devlete ait bir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Çıkan yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

