Hindistan'da çelik fabrikasındaki patlama

Hindistan'da bir çelik fabrikasında dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi.
Ülke basınında yer alan haberde, Chhattisgarh eyaletinde devlete ait bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 12'ye çıktığı bildirildi.
Patlamada yaralanan 11 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan fabrika müdürü ve iki yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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