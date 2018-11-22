Hindistan'da çiftçi protestosu

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinden binlerce çiftçi, kredi borçlarının silinmesi ve yıllardır ikamet ettikleri ormanlık alanların mülkiyetinin kendilerine devredilmesi talebiyle Mumbai'ye yürüyüş düzenledi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Maharaştra genelinden 10 bin çiftçi, mülkiyet devri ve kuraklık tazminatı gibi taleplerini dile getirmek için Mumbai şehir merkezine doğru yaklaşık 40 kilometre yürüdü.

Protestocu çiftçilerden oluşan bir heyet, 13 saat süren yürüyüşün ardından taleplerini iletmek üzere Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis ile görüştü.

Çiftçiler, geçen yıl Fadnavis tarafından açıklanan kredi affı paketinin uygulamaya geçirilmesi, mahsullerinin maliyetinden yüzde 50 daha fazlaya satılması, yerli çiftçilere toprak mülkiyeti haklarının verilmesi ve tarım işçilerine tazminat ödenmesini talep etti.

Fadnavis hükümeti, geçen yıl mart ayında çiftçilerin taleplerini karşılayan bir tedbir paketi çıkarma sözü vermişti.

