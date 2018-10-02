HABER

Hindistan'da çiftçi protestosuna polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 21:37 | Son Güncelleme

Hindistan'da çiftçi protestosuna polis müdahalesi

Hindistan'da gösteri düzenleyen on binlerce çiftçiye polis müdahale etti.

NDTV'nin haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinde 30 binden fazla çiftçi, kredi borçlarının iptal edilmesi, elektrik ve yakıtın sübvanse edilmesi, 60 yaş üstündeki çiftçilere emekli maaşı bağlanması ve çiftçilerin karşılaştığı sorunları çözmek üzere kurulan Swaminathan Komisyonunun önerilerinin uygulanması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Polis, kimi yürüyerek kimi de traktör ve otobüslerle başkente doğru ilerleyen çiftçilerin Yeni Delhi'ye girmesine izin vermedi.

Polis, ülkede çiftçi haklarını savunan eski başbakanlardan Chaudhary Charan Singh'in başkent Yeni Delhi'deki anıtı Kisan Ghat'a gitmesi beklenen çiftçileri, Ghaziabad şehrindeki Delhi-Uttar Pradeş sınırında barikatlar kurarak durdurdu.

Çiftçilerin sloganlar atarak barikatları aşmaya çalışması üzerine polis, kalabalığa tazyikli su sıkarak, cop ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Olaylar sırasında bazı göstericiler ve polisler yaralandı.

Çiftçiler protestolarını yarın da sürdüreceklerini belirtirken, Ghaziabad şehrinde yarın eğitime ara verileceği kaydedildi.

Tarım ve Çiftçi Refahından Sorumlu Devlet Bakanı Gajendra Singh Shekhawat, ANI ajansına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Rajnath Singh ile bir araya gelerek çiftçilerin taleplerini görüştüklerini ve konuların çoğunluğu üzerinde anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Diğer yandan, yürüyüşü organize eden ülkenin önde gelen çiftçi birliklerinden Bharatiya Kisan Birliği (BKU) üyeleri ise asgari satış fiyatı ile ilgili olarak Swaminathan raporunun tam olarak uygulanmasına ve tek seferlik kredi feragatine dair bir anlaşmaya varılmadığını savundu.

PARTNERVitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...Vitrini gören kahkaha attı! Öyle bir şey yazdılar ki...
İnşaat şirketi sahibi kişisel konkordato ilan ettiİnşaat şirketi sahibi kişisel konkordato ilan etti
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandıNazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kisan Ghat Swaminathan Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

İlginizi Çekebilir

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.