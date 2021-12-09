Hindistan’da çiftçiler bir yıldır süren tarım yasası protestolarını bitirmeye karar verdi

Hindistan'da bir yıldır hükümeti protesto eden çiftçiler, hükümetin özel sektörün tarıma giriş yapmasını sağlayacak üç tarım yasasını geri çekmesiyle birlikte protestolarını sonlandırdı.

Hükümetin 19 Kasım'da yasaları geri çekeceğini açıklamasından sonra 30 Kasım'da bu karara dair bir yasa tasarısı Hindistan Parlamentosu'ndan geçmişti.

Kasım 2020'den beri Hindistan başkenti Delhi'nin çeperlerinde kurdukları kamplarda kalan binlerce çiftçi Cumartesi gününden itibaren evlerine döneceklerini açıkladı.

Hükümetin protestoculara, taleplerinin büyük çoğunluğunu kabul edeceklerine dair bir mektup vermesi ve özellikle üretimde garantili fiyat taleplerini tartışacaklarını bildirmesiyle bu kararı alan protestocular, hükümetin verdiği sözleri tutmaması durumunda tekrar sokaklara dönebilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Protestoculardan çiftçi Gurnam Singh Charuni, Hindistan'da yerel bir medya kanalına, "15 Ocak'ta bir değerlendirme toplantısı yapacağız" dedi.

Hükümet aynı zamanda protestolar sırasında hayatını kaybeden çiftçilerin ailelerine tazminat ödeyeceğini açıkladı. Hükümet geçen hafta parlamentoya ölen çiftçilerin sayısını bilmediğini söylemişti.

Çiftçiler neden protesto ediyordu?

Çiftçiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sunduğu yeni yasa düzenlemelerinin özel sektörün tarıma giriş yapmasını sağlayacağı ve bunun kendileri için zararlı olacağı görüşündeydi.

Hükümetin yasaları geri çekme kararı protestocular için sürpriz oldu. Hükümet aylarca devam eden protestolar süresinde çiftçilerle görüşmeyi reddetmiş ve yasaları ısrarla savunmuştu. Bu süre içinde onlarca çiftçi aşırı sıcak ve soğuk havalar ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çiftçilik sendikaları açıklamayı ciddi bir başarı olarak değerlendirdi ancak bazı uzmanlar önümüzdeki aylarda yoğun çiftçi nüfusuna sahip Punjab ve Uttar Pradeş eyaletlerinde yapılacak bölgesel seçimlerin de kararda etkili olduğunu öne sürdü.

Hindistan'da insanların yarısından fazlası tarlalarda çalışıyor fakat çiftçilik ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yalnızca yüzde 16'sını oluşturuyor.

Modi Kasım'da Hindistan medyasına yaptığı açıklamada tarım yasalarının küçük ölçekteki çiftçilere destek olacağı düşünülerek hazırlandığı ancak defalarca kez denemelerine rağmen bunu çiftçilere bir türlü anlatamadıklarını söylemişti.

Modi karar şu şekilde açıklamıştı: "Bu kutsal Guru Purab gününde sunduğumuz üç yasa tasarasını geri çekmeye karar verdik."

Yasaların içeriği

Yasalar satış, fiyatlama ve tarım ürünlerinin stoklanması konusunda uzun süredir Hintli çiftçileri koruyan düzenlemelerin gevşetilmesini getirecekti.

En büyük değişikliklerden bir tanesi çiftçilerin ürünlerini özel sektöre pazarlama özgürlüğüne sahip olmalarıydı. Hindistan'daki çiftçiler ürünlerinin büyük çoğunluğunu devlet kontrolü altında toptan satıyor.

Yasalar süpermarket ve online satış marketleri gibi özel sektör alıcılarının pirinç, bulgur ve bakliyat gibi ürünleri stok yapmasına izin verecekti. Şimdiye kadar bunu sadece devlet onaylı satıcılar yapabiliyordu.

Protestocular, yasaların özel sektöre daha fazla yetki tanıyacağını ve çiftçileri zor durumda bırakacağını ileri sürüyordu.

Hindistan'ın Minimum Destek Fiyatı (MSP) olarak bilinen taban fiyat uygulamasının birçok çiftçiyi ayakta tutan tek şey olduğunu savunuyordu.

Hükümetse tarımı daha kârlı bir hale getirmenin zamanı geldiği ve yasaların bu yüzden geliştirildiğini söylüyordu.

K**arara ne tepki verildi?**

Punjab ve Haryana eyaletlerindeki çiftçiler kararı zafer bayrakları sallayarak kutladı, halka şeker ve tatlı dağıttı. Ancak çiftçiler, mücadelenin henüz bitmediğini de vurguluyorlar.

Yasa sürecini ve protestoları dünyanın her yerinden takip eden uzmanlar ve ekonomistler de bu kararı beklemedikleri ve Modi'nin "tutumundan vazgeçmesine" şaşırdıklarını söyledi.

Ancak bazı çiftlik sahipleri ve ekonomistler de Modi'nin verdiği karara katılmıyor. Çiftçiler sendikası başkanı Anil Ghanwat, "siyasi çıkarlarla verilmiş talihsiz bir karar" olarak tanımlıyor.

Muhalefet partileri çiftçilerin başarısını kutluyor. Hindistan Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi verilen kararın "adaletsizliğe galip gelindiğinin göstergesi" olduğunu söyledi.

Modi'nin muhafazakâr Hindu Bharatiya Janata Partisi (BJP) üyeleri kararın yakında yapılacak seçimlerle bir ilgisi olmadığını, yaklaşık bir yıldır devam eden protestoları sonlandırmak için verildiğini açıkladı. Yasaları başka bir tarihte ve başka bir şekilde tekrar sunup sunmayacakları konusunda yorum yapmadılar.

Yasalar neden geri çekildi?

Yaklaşık 40 çiftçi sendikasının üye olduğu Samyukta Kisan Morcha (SKM) sendikalar grubu, binlerce kişinin katıldığı protestoları hükümetin defalarca kez talep etmesine rağmen sonlandırmadı.

Çiftçiler kış soğukları, yaz sıcakları ve ölümcül Covid dalgarına aldırış etmeden Delhi'deki yolları kapattı ve sokaklara çıkmaya devam etti.

Hükümet, protestoların ilk döneminde çiftçilerle görüşmeler yaptı ve yasa teklifini iki sene ertelemeyi önerdi. Ancak çiftçilerin bu teklifi reddetmesiyle birlikte daha fazla müdahale etmeden olanları uzaktan izlemeye başladı.

Son aylarda gerçekleşen birkaç olay durumun gidişatını değiştirdi.

Bunların ilki Ekim ayında İçişleri Bakanı Mishra'nın oğlunun aracını Uttar Pradeş'teki protestocuların üstüne sürmekle suçlanması ve gözaltına alınmasıydı.

Olay, sekiz kişinin ölümüne ve ülkede hükümete karşı büyük bir ayaklanmaya sebep olmuştu.

İkincisi ise Punjab, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerindeki güçlü muhalefet partilerin Modi'yi seçimde tehlikeye sokması.

