HABER

Hindistan'da çiftçilerden protesto gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:16 | Son Güncelleme

Hindistan'da çiftçilerden protesto gösterisi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da binlerce çiftçi ve tarım işçisi, ürünleri için daha yüksek fiyat talebiyle gösteri düzenledi.

Daha iyi ücret, daha fazla istihdam ve ürünleri için daha yüksek fiyat talep ederek Hindistan Parlamentosu'na doğru yürüyüşe geçen binlerce kişi, devlet tarafından işletilen şirketlerin özelleştirilmesine son verilmesini istedi.

Muhalefetteki Hindistan Komünist Partisi (Marksist) tarafından düzenlenen yürüyüşte çiftçiler, yıllarca tarım sektöründeki kazancın düşüşüne neden olan zorluklardan ötürü hükümete tepki gösterdi.

Çiftçiler hükümetten, mahsullerini üretirkenki maliyetlerinin en az 1,5 katı kadar kazanma garantisi de istedi.

Tüm Hindistan Çiftçileri Grubunun ortak sekreteri Vijoo Krishnan, Başbakan Narendra Modi hükümetinin birçok söz vererek iktidara geldiğini ancak halkına ihanet ettiğini ileri sürdü.

Krishnan, "Onlar işçi sınıfı için daha iyi bir yaşam sağlayacaklarını söylediler. Bu, hükümete ve yalnızca şirket yanlısı olan politikalarına karşı bir öfke gösterisi." dedi.

Hindistan'ın 1,3 milyar nüfusunun yarısından fazlası tarım sektöründe istihdam ediliyor ancak azalan kazançlar artık ülke ekonomisinin sadece yüzde 15'ini oluşturuyor. Hint çiftçilerin büyük bir kısmı ise fakir.

"The Hindu" internet sitesinin Delhi polisine dayandırdığı habere göre, çiftçilerin protestosu, bu yıl Parlamento Caddesi'nde düzenlenen en kalabalık gösteri oldu.

Mitingin organizatörleri, gösteriye en az 150 bin kişinin katıldığını iddia etti.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacakMeteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak
Trafikte Airbus 300 varTrafikte Airbus 300 var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

İlginizi Çekebilir

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.