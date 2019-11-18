Hindistan'da çığ altında kalan 6 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde çığ düşmesi sonucu 4'ü asker 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hint ordusundan bir yetkili yaptığı açıklamada, Siachen Buzulu'nun kuzey kesiminde yaklaşık 5 bin 500 metre yükseklikteki askeri mevzi civarında meydana gelen çığ felaketinde, 8 kişilik devriye ekibinin çığ altında kaldığını bildirdi.

Yakındaki mevzilerden kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini aktaran yetkili, saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından 6 asker ile 2 sivil personelin enkaz altından yaralı kurtarıldığını belirtti.

Helikopterle askeri bir hastaneye kaldırılan 4 asker ile 2 sivilin "aşırı hipotermi" nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkili, yaralı 2 askerin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Siachen bölgesi, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 yıllarında çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.

Siachen savaşının ardından iki ülke de bölgedeki kontrol ettikleri alanlara asker gönderiyor ve burada askeri noktalar kuruyor.