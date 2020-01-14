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  4. Hindistan'da çığ felaketleri: 15 ölü

Hindistan'da çığ felaketleri: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 21:47 | Son Güncelleme

Hindistan'da çığ felaketleri: 15 ölü

Hindistan'ın şiddetli kar yağışının etkili olduğu kuzey bölgelerinde son 48 saatte meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, Himachal Pradeş eyaletinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen çığ felaketlerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cammu Keşmir'de ise çığ altında kalan 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 11'e çıktığı kaydedildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde son 48 saatte şiddetli kar yağışının beraberinde getirdiği çığ felaketlerinde 3'ü asker 8 kişinin öldüğü, 1 askerin kayıp olduğu açıklanmıştı.

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Cammu Keşmir çığ Himaçhal Pradeş Hindistan Keşmir

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