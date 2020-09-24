Hindistan’da çöken binada ölü sayısı 41’e yükseldi

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletine bağlı Bhiwandi bölgesinde yer alan binanın geçtiğimiz pazartesi günü çökmesinin ardından can kayıpları artıyor. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Başkanı Satya Pradhan yaptığı açıklamada, çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 18’inin 15 yaş altı çocuk olduğu belirtildi.

Şu ana kadar enkazdan sağ olarak toplam 20 kişi çıkarılırken, eğitimli köpeklerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

