Hindistan'da Çöken Binanın Altında 125 Kişi Olduğu Tahmin Ediliyor

Hindistan’ın endüstri kenti Mumbai’de çöken 5 katlı bir binanın enkazının altında en az 100 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Çöken 5 katlı binada normalde 200 kadar kişinin yaşadığı olay anında bu kişilerden yarıdan fazlasının binada olduğu ifade ediliyor.

Reuters Haber Ajansın’a bilgi veren olay yerindeki yetkililer binanın enkazının altında 100-125 kişinin bulunduğuna inandıklarını söyledi.

5 katlı binada 47 daire bulunduğu belirtiliyor. Şu ana kadar enkaz altından 30 civarında kişinin çıkarıldığı ifade ediliyor.

Binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken 5 katlı yapının neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Hindistan’da eski ve uygun şekilde yapılmamış binalar etkili yağmurlar nedeniyle çökebiliyor. Ülkede bu durumla sık sık karşılaşıyor. 2017 yılı verilerine göre ülkede sadece bir yılda bin 161 bina çökerken bin 200’den fazla kişi de bu sebeple hayatını kaybetti.

