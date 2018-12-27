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Hindistan'da çöken kömür madeninde arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

Ekipler mahsur kalan 15 madenciyi kurtarmak için arama çalışmalarına devam ediyor

CHANDIGARH (AA) - Hindistan'ın kuzeydoğusunda yaklaşık iki hafta önce sel suları nedeniyle çöken kömür madeninde mahsur kalan 15 madenciye hala ulaşılamadı.

Meghalaya eyaleti Afet Yönetim Bakanı Kyrmen Shylla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Aralık'ta sel suları nedeniyle çöken madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, maden içindeki su seviyesinin gittikçe yükseldiğini bu yüzden çalışmaların aksadığını kaydetti.

Madencilerin hayatta kalma ihtimallerinin her geçen gün azaldığına işaret eden Shylla, Meghalaya eyaletinin Hindistan hükümetinden yardım talep ettiğini söyledi.

Yaklaşık iki hafta önce şiddetli yağışların yol açtığı sellerde East Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninin bir kısmı çökmüş 15 madenci mahsur kalmıştı.

Yasa dışı madencilik faaliyetinin yürütüldüğü kömür madeninin çökmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kömür Madeni madenci

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