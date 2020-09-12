HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hindistan’da Covid-19 tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu

Hindistan’da Covid-19 tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 22:51 | Son Güncelleme

Hindistan’da 3 hırsız girdikleri kuyumcuda ellerini dezenfekte ettikten sonra soygun gerçekleştirdi.Korona virüs tedbirleri hayatın her alanında uygulanmaya devam ediyor.

Hindistan’da 3 hırsız girdikleri kuyumcuda ellerini dezenfekte ettikten sonra soygun gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri hayatın her alanında uygulanmaya devam ediyor. Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Aligarh kentinde 3 hırsız girdikleri kuyumcuyu Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde soydu. Hırsızlar, hedeflerindeki kuyumcuya yüzlerinde maske ile girerken, soyguna başlamadan önce ellerini dezenfekte etti. Soyguncular, ellerini dezenfekte ettikten sonra bellerindeki silahları çıkararak, dükkan sahibi ve içeride bulunan müşterilere doğrulttu. Bir dakikadan kısa sürede 54 bin dolar değerindeki mücevher ve altını çantalarına dolduran hırsızlar, soygunun ardından kayıplara karıştı. Soygun anı ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilginç soygun ülke gündemine oturdu. Hindistan ekonomisi, korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçirirken, hırsızlık olaylarında büyük artış yaşanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Toz fırtınasının vurduğu Polatlı'yla ilgili Soylu'dan açıklamaToz fırtınasının vurduğu Polatlı'yla ilgili Soylu'dan açıklama
Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu?
En Çok Okunan Haberler
12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
CANLI | Galatasaray - Gaziantep
CANLI | Galatasaray - Gaziantep
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
İlginizi Çekebilir
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Diğer Haberler
Salgını hiçe sayan 12 kişiye para cezası
Salgını hiçe sayan 12 kişiye para cezası
Çankırı sağanak ve dolu sonrası beyaza büründü
Sağanak ve dolu her yeri beyaza bürüdü
Toz fırtınasının vurduğu Polatlı'yla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
Toz fırtınasının vurduğu Polatlı'yla ilgili Soylu'dan açıklama
Kahramanmaraş’ta dehşet anları! Otomobilinden inip av tüfeğiyle ateş açtı
Otomobilinden inip av tüfeğiyle ateş açtı
Kocaeli'de suç makinesi hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi
Suç makinesi hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi
Ormana yıldırım düştü, yangın çıktı
Ormana yıldırım düştü, yangın çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.