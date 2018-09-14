Hindistan'da dang humması salgını nedeniyle iki haftada 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Kolkata kentinde iki haftada dang hummasından 5 kişi öldü.
Solan kentinde ise 1027 kişide dang humması tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dang humması salgınının rastlandığı bölgelerde, ekiplerin salgını engellemek için çalışmalara başladığı belirtildi.
Virüsün tespit edildiği kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.
Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.
Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.
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