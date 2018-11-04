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Hindistan'da dang humması salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

Kotkapura kentinde 2 haftada 5 binden fazla kişi dang humması şikayetiyle hastanelere gitti

Hindistan'ın Kotkapura kentinde son 2 haftada 5 binden fazla kişi dang humması nedeniyle hastanelere başvurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, kentte çoğu okullardaki öğrenciler ve ofis ortamında çalışanlar olmak üzere 5 binden fazla kişi, dang humması şikayetiyle hastanelere gitti.

Yetkililer, 532 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı.

Kentte saptanan dang humması vakası sayısının son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

Bölgede görevlendirilen özel ekipler, binalarda, okullarda ve evlerde ilaçlama yaptı.

Ülke genelinde bu yıl dang humması nedeniyle 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
dang humması Hindistan Kotkapura

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