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Hindistan’da demir yolu kazalarında 32 bini aşkın hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

Hindistan’da demir yolu kazalarında 32 bini aşkın hayvan telef oldu

Hindistan’da demir yollarındaki kazalar sonucu 2016-2018 yıllarında 32 bin 253 hayvan telef oldu.

Yerel basında yer alan haberlerde, Hindistan Demiryollarından elde edilen verilere göre aralarında sığır, aslan, leopar ve filin de bulunduğu, 2016 yılında 7 bin 945, 2017'de 11 bin 683 ve 2018'de 12 bin 625 hayvanın tren çarpması sonucu öldüğü bildirildi.

Bunlar arasında toplamda 60 fil yer aldı. Haberlerde ayrıca, bu yılın 1 Ocak-20 Haziran döneminde bile 5 filin daha bu tür kazalarda telef olduğu kaydedildi.

Üst düzey bir demir yolu yetkilisi, demir yollarındaki hayvan ölümlerinin endişe verici boyuta ulaştığını ifade ederken Hindistan Demiryollarının bu olayları önlemek için rayların etrafındaki açık alanları kapatmayı planladığı belirtiliyor.

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Hayvanlar telef oldu Hindistan tren kazası

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