Hindistan'da deng humması vakaları

Hindistan'da deng humması nedeniyle son 3 ayda 22 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede bu yılın son 3 ayında bin 183 kişi deng humması şikayetiyle hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 82'sine deng humması teşhisi konuldu.

Vakalardan 22'si ölümle sonuçlandı.

Deng humması vakalarının artması üzerine ülkede önlemler alındı.

Geçen yıl aynı dönemde bin 936 deng humması vakasına rastlanmıştı.

- Deng humması

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

