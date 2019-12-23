HABER

Hindistan’da depoda yangın: 9 ölü, 3 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2019 10:24 | Son Güncelleme

Hindistan’da kıyafet deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da kıyafet deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. Yangında 3’ü çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Delhi’de bulunan Kirari bölgesinde kıyafet deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. Yerel saatle yaklaşık 00.30’da çıkan yangında 3’ü çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel medya binada yangın merdiveni ve söndürme ekipmanlarının bulunmadığını yazdı.

'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi 'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi
ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandıABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı
Neden giderek artan sayıda Japon çocuk okulu bırakıyor?Neden giderek artan sayıda Japon çocuk okulu bırakıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seçim yarışında ikinci perde!

Seçim yarışında ikinci perde!

Azerbaycan'da yerel seçimler yapılıyor

Azerbaycan'da yerel seçimler yapılıyor

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu

ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı

60'dan fazla araç birbirine girdi!

Korkutan haber: IŞİD geri mi dönüyor?

Korkutan haber: IŞİD geri mi dönüyor?

O Cumhurbaşkanı emeklilik maaşından feragat edecek

O Cumhurbaşkanı emeklilik maaşından feragat edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.