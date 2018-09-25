Hindistan'da, "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 3 ayda 75 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, haziran sonundan bu yana ülkede 700 kişide domuz gribi virüsü tespit edildi.
Virüs nedeniyle 75 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke genelinde yaklaşık 6 bin kişi de domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alındı.
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