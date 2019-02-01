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Hindistan'da domuz gribi salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ülkede domuz gribi nedeniyle yıl başından 27 Ocak'a kadar 169 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'da yıl başından 27 Ocak'a kadar domuz gribi nedeniyle 169 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasında, ülke genelinde yıl başından bu yana 4 bin 571 domuz gribi vakası görüldüğü ve bunlardan 169'unun ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü bağlı en fazla ölümün Racastan eyaletinde kaydedildiğinde işaret edildi. Eyalette domuz gribi nedeniyle bu yıl içinde 75 kişinin öldüğü, bin 856 vakanın görüldüğü kaydedildi.

Delhi, Gucarat ve Haryana eyaletleri ise hastalıktan en fazla etkilenen diğer bölgeler oldu.

Geçen yıl, 14 bin 999 domuz gribi vakasının doğrulandığı ülkede, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle toplam bin 103 kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi Hindistan

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