Hindistan'da dünyanın en uzun süren parlamento seçimi başlıyor

MUHAMMET NAZIM TAŞÇI/EMRE AYTEKİN - Hindistan'da yarın başlayıp 19 Mayıs'a kadar sürecek dünyanın en uzun seçim sürecinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak.
Çin'in ardından 1 milyar 340 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da bir aydan uzun sürecek seçim süreci yarın başlıyor.
Hindistan Seçim Komisyonu, 29 eyalette yapılacak seçimlerin 19 Mayıs'a kadar 7 aşamada gerçekleştirileceğini bildirdi. İlk aşaması yarın başlayacak genel seçimlerde 18, 23, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.
Seçimlerde partiler federal parlamentonun alt kanadı 545 sandalyeli Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesini kazanmak için yarışacak. Meclisin 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi Birlik Toprakları adı verilen 7 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor. 2 sandalyenin sahibi ise Hindistan'daki İngiliz toplumu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.
Andra Pradeş, Arunaçal Pradeş, Orissa ve Sikkim eyaletlerinde federal meclis seçimleriyle eş zamanlı olarak eyalet yasama meclisi seçimleri de yapılacak.
- 70 milyon yeni seçmen
Seçim Komisyonu ülkedeki seçmen sayısının, son seçimin yapıldığı 2014'ten bu yana yaklaşık 70 milyon artarak 900 milyona yükseldiğini açıkladı. Nüfus artışına paralel olarak artan seçmen sayısının yarattığı ihtiyaca yanıt vermek üzere ülkedeki oy verme merkezlerinin sayısının da artırıldığı bildirildi.
2014'te yapılan seçimlerde 920 bin olan merkez sayısının, 2019 seçimlerinde bir milyona çıkarılacağı kaydedildi. Her bir merkezde ortalama 900 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerde bir milyondan fazla oy kullanma makinesi kullanılacak. Genel seçimlerde 2,5 milyon güvenlik görevlisi olmak üzere 10 milyon kişi görev yapacak.
- 7 milyar dolar tahmini maliyet
Başkent Yeni Delhi'deki Medya Araştırmaları Merkezinin tahminlerine göre, 2019 seçimlerinin maliyeti 500 milyar rupiyi (yaklaşık 7 milyar doları) bulacak.
İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) ve ülkenin kurucu partisi olan merkez-sol eğilimli Hindistan Kongre Partisi (INC), seçimlerde iktidarın en güçlü iki adayı olarak öne çıkıyor.
- Modi ve BJP sandalye kaybedebilir
Ülkede 2014'te yapılan son seçimde Halk Meclisinde 282 milletvekili kazanarak iktidara gelen BJP ve lideri Başbakan Narendra Modi, bu seçimde de yeniden iktidara gelmek için yarışacak. Modi liderliğindeki BJP, aralıkta yapılan eyalet meclisi seçimlerinde Madya Pradeş, Rajastan ve Çatisgarh eyaletlerini Rahul Gandi liderliğindeki rakibi INJ'ye kaptırdı. Kaybedilen üç eyaletin federal parlamentoda 65 temsilcisi bulunuyor.
BJP, 2014 seçimlerinde Uttar Pradeş eyaletindeki 80 sandalyenin 71'ini yerel partilerin desteğiyle kazanmıştı. Bu seçimde eyalet partileri, Modi'nin BJP'sine karşı ittifak oluşturdu. Yerel ittifakın, ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'teki 80 sandalyenin yüzde 50'sinden fazlasını kazanabileceği öngörülüyor. BJP'nin, Uttar Pradeş'te oy kaybı yaşaması mecliste sandalye sayısının azalmasına yol açabilir.
Ekonomide kötü gidişat ve işsizlik nedeniyle muhalefet tarafından eleştirilen ve yolsuzlukla suçlanan Modi hükümeti, eleştirilere karşı şubatta Hindistan ile Pakistan'ı savaşın eşiğine getiren Keşmir Kontrol Hattı'ndaki gerilimi kampanyasında öne çıkarıyor.
Eski Dış İstihbarat Servisi Başkanı ve Başbakan Danışmanı Amarjit Singh Dulat, geçen hafta ulusal bir gazeteye verdiği demeçte, Pulwama saldırısını genel seçimler öncesi BJP'ye verilen "hediye" olarak nitelendirmişti. Ulusal güvenliği seçim kampanyasının kilit noktası haline getiren Modi, Pakistan karşıtlığı üzerinden Hindu milliyetçilerini bir arada tutmayı hedefliyor.
- Gandhi ve INC iktidar hedefliyor
Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana Hindistan siyasetinde önemli yeri olan Nehru-Gandhi ailesinin üyelerinden Rahul Gandhi'nin liderliğindeki INC ise ekonomik sorunlara odaklanan kampanya stratejisi izliyor.
Gandhi, 2 Nisan'da kamuoyuna duyurduğu "Sağlık ve Refah" başlıklı seçim manifestosunda işsizlik ve sağlık reformu gibi konulara ağırlık verdi.
BJP'nin milliyetçi söylem ve politikalarıyla Hindistan'ın çok kültürlü yapısını bozduğunu ileri süren Gandhi, seçimlerde iktidarı hedefliyor.
- "Sıradan Halk" Partisi
Kasım 2012'de kurulan Arvind Kejriwal liderliğindeki Aam Aadmi (Sıradan Halk) Partisi de 2015'te Delhi eyalet seçimlerinde 70 sandalyeden 67'sini kazanarak çıkış yakalamıştı. Demokratik sosyalizmi savunan partinin federal mecliste 4 milletvekili bulunuyor. Parti, 2017'deki Pencap eyalet seçimlerinde de eyalet meclisinde 20 sandalye kazandı. Partinin yaklaşan seçimde meclisteki sandalye sayısını artıracağı öngörülüyor.
Hindistan'da 2014'te gerçekleşen parlamento seçimleri de 9 aşamada yapılmış ve tamamlanması bir aydan fazla sürmüştü. Katılım oranının yüzde 66,4 olduğu seçimlerde 830 milyondan fazla kayıtlı seçmenin 550 milyonu oy kullanmıştı. Seçmen başına ortalama 8 dolar harcanan seçimler 5 milyar dolara mal olmuştu.
Seçimlere 464 siyasi parti katılmış, bunlardan 6'sı ulusal parti, 458'i eyalet partisi olarak yarışmıştı. Seçimin galibi, 170 milyonun üzerinde oy alarak 282 milletvekili çıkaran Hindistan Halk Partisi (BJP) olmuştu. Parti lideri Narendra Modi, son 30 yılın en fazla milletvekili çıkaran lideri olarak hükümeti kurmuştu. İktidardaki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ise 106 milyon oyla 44 vekil çıkarabilmişti.
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