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Hindistan'da elektrik akımına kapılan 3 fil telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:50 | Son Güncelleme

Batı Bengal eyaletinin Jhargram bölgesinde 3 filin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olduğu bildirildi

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yüksek gerilim hattıyla temas eden 3 fil telef oldu.

Yerel basındaki haberlerde, eyaletin Jhargram bölgesinde 3 filin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olduğu bildirildi.

Bölgeden sürü halinde 20 filin geçtiği belirtilirken, elektrik akımına kapılan 3 filin köy sakinlerince bulunarak yetkililere haber verildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hindistan'da her sene ortalama 50 ila 60 filin elektrik akımına kapılması sonucu telef olduğu belirtiliyor.

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3 fil telef oldu Hindistan Jhargram bölgesi

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