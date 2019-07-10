Hindistan'da elektrik akımına kapılan 3 fil telef oldu

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yüksek gerilim hattıyla temas eden 3 fil telef oldu.
Yerel basındaki haberlerde, eyaletin Jhargram bölgesinde 3 filin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olduğu bildirildi.
Bölgeden sürü halinde 20 filin geçtiği belirtilirken, elektrik akımına kapılan 3 filin köy sakinlerince bulunarak yetkililere haber verildiği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Hindistan'da her sene ortalama 50 ila 60 filin elektrik akımına kapılması sonucu telef olduğu belirtiliyor.
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