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Hindistan'da elektrik akımına kapılan 7 fil telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

Hindistan'da elektrik akımına kapılan 7 fil telef oldu

Hindistan'da elektrik hattına temas eden 7 fil telef oldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Odisha eyaletine bağlı Kamalanga köyüne yiyecek aramak için giren 13 filin, tren rayı yapım çalışmaları için döşenen elektrik hattına takıldığını belirtti.

Fillerden elektrik akımına kapılan 7'sinin öldüğünü bildiren yetkililer, olayın köylülerin fillerin cansız bedenlerini bulması üzerine ortaya çıktığını ifade etti.

Bunun Odisha'da tek bir olayda görülen en fazla fil ölümü olduğu kaydedildi.

Yöre halkı, fillerin ölümünden demiryolu ve enerji bakanlıklarını sorumlu tuttu.

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elektrik fil

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