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Hindistan'da elektrik kesintisinin ardından solunum cihazına bağlı 3 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:01 | Son Güncelleme

Hindistan'da elektrik kesintisinin ardından solunum cihazına bağlı 3 kişi öldü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir hastanede beklenmeyen elektrik kesintisinin ardından, suni solunum cihazına bağlı 3 hastanın yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, hasta yakınları, Madurai kentinde bir hastanede yaklaşık 2,5 saat süren elektrik kesintisinin, solunum destek cihazına bağlı 3 hastanın ölümüne, diğer 2 hastanın durumunun ağırlaşmasına neden olduğunu belirtti.

Ölüm haberlerini alan yaklaşık 100 hasta yakını hastane önünde olayı protesto etti.

Kentte dün etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanağın ardından elektriklerin kesildiği, solunum cihazlarının durduğu ileri sürüldü.

İddiaları reddeden hastane yetkilileri ise elektrik kesintisini doğruladı ancak yedek güç kaynağının kısa sürede devreye girdiğini söyledi.

Yetkililer, söz konusu hastaların durumunun zaten kritik olduğunu ve solunum cihazlarındaki arızadan değil, ecelleriyle öldüklerini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
suni solunum cihazı

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