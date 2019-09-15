Hindistan’da Elektrikli Taksi

Hindistan’da taksilerden çekçeklere ticari araçlar, elektrikli araçların ana trafik akışına dahil olmasına öncülük ediyor. Hükümetin büyük çabaları sonucu, ülkenin ilk elektrikli taksi servisi başkent Yeni Delhi’de hizmete girdi.
Mahak Chopra, uygulama tabanlı taksilerle işe gitmeyi tercih ediyor, böylece hem okuyabiliyor, hem de işlerini takip edebiliyor. Tüm araçları elektrikli olan bir taksi şirketinden araba çağırıyor, böylece dünyanın hava kirliliği en fazla olan kentlerinden birini tıkayan milyonlarca aracın dumanına yenisini eklemiyor.
Chopra, ”Herhangi bir adım, iyi bir adımdır, ağaç dikebilirsiniz, elektrikli araca binebilirsiniz, ben benzinli aracımı kullanmayarak, elektrikli taksi tercih ediyorum ve daha iyi bir Delhi için katkıda bulunduğuma inanıyorum” diyor.
Girişimci Blue Smart Mobility firması, vergi teşvikleriyle elektrikli araçların maliyetlerinin düşürüldüğü bu yıl hizmete başladı. Hükümet de şarj istasyonları ve bataryalar için sübvansiyon vadetti.
Blue Smart Mobility’nin kurucu ortağı Punit Goyal, “Uzun vadede matematik hesabı yaparsanız, elektrikli araçlar üç yıl içinde kendini amorti ediyor, aynı zamanda elektrikli araç kullanmak çok daha verimli, bu hizmeti yürütmek daha ucuz” ifadelerini kullanıyor.
Elektrikli otomobillerin geleceğine iyimser bakan Blu Cabs, yıl sonuna kadar 1500 araca sahip olmayı planlıyor.
Goyal, ”Artık daha temiz ulaşıma, daha sağlıklı yemek seçeneklerine ve aynı şekilde sağlıklı yolculuklara geçmek istiyorlar” diyor.
Bazı müşteriler bunun özel taşımacılığı da aynı yönde teşvik edeceğini umuyor.
Mühendis Prateek Arora da ”Bu tür araçlar çoğaldıkça, müşteriler, özel araç sahipleri de bu araçları satın almak isteyecektir” diyor.
Hindistan iki hedefi gerçekleştirmek için bu araçların sayısını arttırmayı teşvik ediyor. Amaç kentleri saran ölümcül dumanla baş etmek ve pahalı petrol ithalatını azaltmak.
Hindistan, kasaba ve kentlerde mantar gibi türeyen bir milyondan fazla elektrikli çekçekle, dünyanın en fazla sayıda çekçekine sahip ülke. Nispeten ucuz olan bu triportör dolmuşlar, yolculuk başına 10-15 cent’e mal oluyor ve yoksul yolcular arasında oldukça popüler. Bu da araç üreticilerinin yoğun talep görmesine neden oluyor.
Yönetici Shigan Evoltz, ”Geniş nüfusu ve ihtiyaçlarıyla elektrikli çekçekler bu tür kullanımlar için çok uygun, bu yüzden artışında geometrik bir ilerleme görüyoruz” diyor.
2000 dolarlık uygun fiyat etiketiyle bu araçlar kentlerde yaşam sürdürmeyi amaçlayanlar için bir seçenek sunuyor.
Çiçekçi Bhagat Ram Lohia, ”Mezun oldum ama iş bulamadım. Ben de elektrikli çekçek aldım. Ev giderlerini karşılamama yardımcı oluyor” ifadelerini kullanıyor.
Bazıları gürültülü ama ucuz, bazılarıysa daha pahalı ama konforlu. Ancak yoğun trafiği zehirli dumanlara katkıda bulunan bir şehir için doğru yönde bir ilerleme.
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