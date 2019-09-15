Hindistan’da Elektrikli Taksi

Hindistan’da taksilerden çekçeklere ticari araçlar, elektrikli araçların ana trafik akışına dahil olmasına öncülük ediyor. Hükümetin büyük çabaları sonucu, ülkenin ilk elektrikli taksi servisi başkent Yeni Delhi’de hizmete girdi.

Mahak Chopra, uygulama tabanlı taksilerle işe gitmeyi tercih ediyor, böylece hem okuyabiliyor, hem de işlerini takip edebiliyor. Tüm araçları elektrikli olan bir taksi şirketinden araba çağırıyor, böylece dünyanın hava kirliliği en fazla olan kentlerinden birini tıkayan milyonlarca aracın dumanına yenisini eklemiyor.

Chopra, ”Herhangi bir adım, iyi bir adımdır, ağaç dikebilirsiniz, elektrikli araca binebilirsiniz, ben benzinli aracımı kullanmayarak, elektrikli taksi tercih ediyorum ve daha iyi bir Delhi için katkıda bulunduğuma inanıyorum” diyor.

Girişimci Blue Smart Mobility firması, vergi teşvikleriyle elektrikli araçların maliyetlerinin düşürüldüğü bu yıl hizmete başladı. Hükümet de şarj istasyonları ve bataryalar için sübvansiyon vadetti.

Blue Smart Mobility’nin kurucu ortağı Punit Goyal, “Uzun vadede matematik hesabı yaparsanız, elektrikli araçlar üç yıl içinde kendini amorti ediyor, aynı zamanda elektrikli araç kullanmak çok daha verimli, bu hizmeti yürütmek daha ucuz” ifadelerini kullanıyor.