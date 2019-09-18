Hindistan’da Elektronik Sigaraya Büyük Darbe 

Hindistan yetişkinler arasında sigara kullanımında Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. 106 milyon kişinin tütün ürünü kullandığı ülke, ünlü elektronik sigara üreticisi Juul ve tütünü yakmadan sadece ısıtarak kullandıran cihazın üreticisi Philip Morris gibi dev şirketler için de kazançlı bir piyasaydı.

Cumhurbaşkanının onayının ardından yürürlüğe girecek olan yasağı ihlal edenlerin bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 1400 ile 7 bin dolar arası para cezasına çarptırılması mümkün olacak.

Basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman da "Kabine elektronik sigaraların yasaklanmasına onay verdi. Bu elektronik sigaranın imalatı, ithalatı ve ihracatı, nakliyesi, satışı, dağıtımı, depolanması ve reklamlarının yasaklandığı anlamına geliyor" dedi.

Yasağın mimarı olan Sağlık Bakanlığı, e-sigaraların çocuklar ve gençler arasında bir salgına dönüşmeden önüne geçmek için bu adımı attıklarını kaydetti.

Hindistan’da hükümet elektronik sigaraların üretimini, ithalatını ve satışını tamamen yasakladı. Ancak yasağın e-sigara kullanımını cezalandırıp cezalandırmayacağı net değil.

Kamu sağlığının korunması için alınan karar, Hindistan’da büyümeyi planlayan bu tür şirketlere de darbe oldu. Hindistan piyasasına girmeye hazırlanan Juul’un yakın zamanda yeni yöneticiler aldığı biliniyordu. Haber ajansı Reuters, Philip Morris’in de tütün ısıtan cihazını Hindistan’da tanıtmayı planladığını bildirmişti.

Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman basın toplantısında yasak kapsamına giren Juul dahil farklı elektronik sigara cihazlarını da gösterdi. İki şirketten de yasakla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kabinenin yasağı, formalite olarak Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in onayına sunulacak.

Hindistan’da her yıl 900 bin insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Hindistan Elektronik Sigara Birliği ise bu yasağın, sigarayı bırakmaya çalışan milyonlarca tiryakinin çözüm olarak gördüğü alternatifi ortadan kaldıracağını savunuyor.

ABD’de açıklanamayan bir akciğer hastalığıyla bağlantılı olduğu söylenen ve ülkede altıncı ölüme neden olan elektronik sigaralarla ilgili Trump yönetimi de harekete geçmişti. Sağlık Bakanı Alex Azar, aromalı tüm sigaraları piyasadan kaldırmayı planladıklarını açıklamıştı.

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo da, elektronik sigaranın bilinmeyen etkilerine karşı özellikle gençleri korumak için aromalı e-sigaraların yasaklanması için yasa tasarısı sunmuştu. Tasarının yasalaşması halinde New York, Michigan’dan sonra aromalı e-sigaraları yasaklayan ikinci eyalet olacak.

