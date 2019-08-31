Hindistan ordusunda 30 yıl görev yapan emekli teğmen, Assam eyaletinde ilan edilen "yasal sakinleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayıklamak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesi"nin dışında bırakıldı.

NDTV kanalındaki habere göre, Assam Ulusal Vatandaş Sicilinin (NRC) bugün duyurduğu nihai vatandaşlık listesinin dışında tutulan Teğmen Sanaullah, Cammu Keşmir ve Manipur gibi eyaletlerde ordu mensubu olarak görev yaptı.

Sanaullah, devletinin, kendisini yabancı ilan edeceğini hiç düşünmediğini belirterek, "30 yıl boyunca askerlik yapmış biri olarak bu durum gerçekten acı veriyor. Bu millete hizmet ettikten sonra elde ettiğim şey bu oldu. Ben gerçek bir Hintliyim." ifadelerini kullandı.

Açıklanan listeye göre, yasa dışı göçmen olan Sanaullah, 2017'de ordudan emekli olduktan sonra Assam Sınır Polisinde yasa dışı göçmenlerin tespitiyle ilgilenen komiser yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştı.

- Yaklaşık 2 milyon kişi listenin dışında kaldı

NRC'den yapılan açıklamaya göre, yasal sakinleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayıklamak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesinde, eyalette yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken, 1,9 milyon kişi ise dışarıda bırakılmıştı.