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Hindistan'da emekli ordu subayı "vatandaşlık listesi"nin dışında bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 19:26 | Son Güncelleme

Hindistan ordusunda 30 yıl görev yapan emekli ordu subayı, Assam eyaletinde duyurulan, "yasal ikamet edenleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayıklamak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesi"nin dışında kaldı

Hindistan ordusunda 30 yıl görev yapan emekli teğmen, Assam eyaletinde ilan edilen "yasal sakinleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayıklamak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesi"nin dışında bırakıldı.

NDTV kanalındaki habere göre, Assam Ulusal Vatandaş Sicilinin (NRC) bugün duyurduğu nihai vatandaşlık listesinin dışında tutulan Teğmen Sanaullah, Cammu Keşmir ve Manipur gibi eyaletlerde ordu mensubu olarak görev yaptı.

Sanaullah, devletinin, kendisini yabancı ilan edeceğini hiç düşünmediğini belirterek, "30 yıl boyunca askerlik yapmış biri olarak bu durum gerçekten acı veriyor. Bu millete hizmet ettikten sonra elde ettiğim şey bu oldu. Ben gerçek bir Hintliyim." ifadelerini kullandı.

Açıklanan listeye göre, yasa dışı göçmen olan Sanaullah, 2017'de ordudan emekli olduktan sonra Assam Sınır Polisinde yasa dışı göçmenlerin tespitiyle ilgilenen komiser yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştı.

- Yaklaşık 2 milyon kişi listenin dışında kaldı

NRC'den yapılan açıklamaya göre, yasal sakinleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayıklamak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesinde, eyalette yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken, 1,9 milyon kişi ise dışarıda bırakılmıştı.

Eyalet İçişleri Bakanlığı, listede yer almayan 1,9 milyona yakın kişinin 120 günde Yabancılar Mahkemelerine itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıklamıştı.

Assam eyaletine özel olan listenin ilk hali 1951'de hazırlanmıştı. Bugün hazırlanan listede, 1951 listesinde ismi bulunanlar ve onların soyundan gelen kişilerle, 24 Mart 1971'deki seçim listelerinde ve merkezi hükümete ait herhangi bir belgede adı bulunanlar yer alıyor.

İnsan hakları grupları, söz konusu listeyi, özellikle komşu ülke Bangladeş'ten gelen Müslüman azınlığın sınır dışı edilmesine yönelik bir girişim olarak yorumluyor.

Merkez ve eyalet hükümetleri, isimleri listede yer almayanların "yabancı" ilan edilmeyeceğini bildirse de mahkemelerdeki başvuruları sonuçsuz kalanların kurulmakta olan ıslahevlerine alınacağı haberleri kaygıya neden oluyor.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), Assam'daki "nihai vatandaşlık listesi" uygulamasını destekliyor.

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