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Hindistan'da ensefalit nedeniyle çocuk ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

Bihar eyaletinde beyin iltihabı (ensefalit) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e çıktı

CHANDIGARH (AA) - Hindistan'ın Bihar eyaletinde haziran başından bu yana beyin iltihabı olarak da bilinen ensefalit nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiği bildirildi.

Bihar eyaletinin Muzaffarpur kentinden Dr. Shailesh Prasad Singh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akut Ensefalit Sendromu (AES) nedeniyle yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Yetkililer, 19 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 83'e çıktığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Harş Vardhan, Sri Krişna Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altında olan hastaları ziyaret etti.

2012'de, daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan ve ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 40'dan fazla çocuk hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bihar ensefalit Hindistan ölüm

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