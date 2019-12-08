Hindistan'da fabrika yangını: 43 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye görevlileri, kentin en büyük toptan ev eşyası pazarı yakınlarında meydana gelen yangına dar sokaklar ve yolları kapayan elektrik kabloları nedeniyle müdahale etmek zorlandı.

Güvenlik görevlilerinin aktardığı bilgilere göre hayatını kaybedenlerin çoğu fabrikada çalışan işçiler. Olayın sabah erken saatlerde yaşanması dolayısıyla kurbanlar alevlere uyku sırasında yakalandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, yangından küçük yanıklara ve dumana maruz kalarak kurtulan kişilere ayakta müdahale yapıldı.

Fabrikada çalışan işçilerin aileleri ve yakınlarının, yararlıların tedavi edildiği bir hastaneye akın etmesi nedeniyle yirmiden fazla polis memuru kapıda güvenlik önlemi almak zorunda kaldı.

"Son derece korkunç"

Yirmi beş itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yerel saatle 05:30'da meydana geldi. Yangının nasıl çıktığı henüz tespit edilmezken, itfaiye yetkilileri elektrik tesisatında yaşanan bir kısa devre sonucu felaketin yaşanmış olabileceğine dikkat çekti.