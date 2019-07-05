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Hindistan'da festival aracı elektrik tellerine çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

Hindistan'da festival aracı elektrik tellerine çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Hindistan’ın Odisha eyaletinde festival aracının elektrik tellerine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün Jagannath Rath Yatra festivali kutlamaları sırasında iki tekerlekli geleneksel arabalarıyla bir tapınaktan diğerine ilerleyen bir grup Hindu, araçlarının metal aksamının elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapıldı.

Polis yetkilileri, kaza sonucu 3 kişinin öldüğünü, araçtaki 7 kişinin elektrik yanıklarına maruz kalarak yaralandığını açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden ikisinin aracı elleriyle çeken kişiler olduğunu ve bu kişilerin doğrudan akıma kapıldığını kaydetti.

Hindistan’ın en önemli üç festivalinden biri olan Jagannath Rath Yatra kutlamalarında bu tür kazaların yaşandığı biliniyor.

Festival, ülkenin özellikle Odisha ve Gujerat eyaletlerinde, Hinduizm tanrılarından Lord Jagannath anısına düzenleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Jagannath Rath Yatra Festivali Kaza

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