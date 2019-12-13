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Hindistan'da fil saldırısında 1 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

Hindistan'da fil saldırısında 1 çocuk öldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde 10 yaşındaki kız, fil saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Hint haber ajansı Press Trust of India'ya (PTI) göre, yetkililer, eyaletin Balrampur bölgesinin ormanlık alanında bulunan Girvani köyünde, vahşi bir filin bir evin duvarını yıktığını bildirdi.

Daha sonra evden içeri giren filin yatağında uyuyan küçük kıza saldırdığını ve 10 yaşındaki çocuğu öldürdüğünü belirten yetkililer, anne ve babanın vahşi hayvanın duvarı yıkarak eve girmesiyle birlikte uyandıklarını ve olay yerinden uzaklaştıklarını aktardı.

Yetkililer, aileye, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 600 bin rupi (yaklaşık 8 bin 400 dolar) tazminat verileceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
fil fil saldırısı Hindistan

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