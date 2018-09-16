Hindistan'da foseptik çukuruna inen 5 kişi öldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, bir evin foseptik çukuruna inen 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Jashpur bölgesi emniyetinden Prashant Thakur, bir evin foseptik çukuruna tadilat için inen 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pandripani köyündeki bir evin foseptik çukuruna onarım için inen 2 işçinin geri çıkmaması üzerine diğer 2 kişinin de içeriye girdiği ancak geri dönmediğini belirten Thakur, ev sahibinin eşinin de çukurdan aşağı indiğini fakat çıkmadığını aktardı.

Çevredeki bir çocuğun, durumu köylülere bildirmesi üzerine olay yerine kurtarma teçhizatıyla gelen polisin 5 kişiyi çıkararak hastaneye kaldırdığını ifade eden Thakur, söz konusu kişilerin hastanede yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Oksijensiz kaldıkları sanılan 5 kişinin, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

