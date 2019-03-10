Hindistan'da genel seçim süreci 11 Nisan'da başlıyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da genel seçimin, 11 Nisan'dan itibaren yedi aşamalı yapılacağı bildirildi.

Hindistan Seçim Komisyonu Başkanı Sunil Arora, düzenlediği basın toplantısında, ülkede genel seçimin 11 Nisan'da başlayacağını, seçim sürecinin, 18, 23 ve 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs'ta devam edeceğini açıkladı.

Arora, Hindistan'da 900 milyon civarında kayıtlı seçmenin bulunduğunu ve oy sayma işleminin 23 Mayıs'ta yapılacağını sözlerine ekledi.

Genel seçimde Başbakan Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Bhartiya Janata Partisi (BJP) ikinci dönem iktidara gelmek için yarışacak. BJP, aralık ayında kilit öneme sahip üç eyalette yapılan seçimlerde yönetimi Rahul Gandi liderliğindeki muhalif Kongre Partisine kaptırmıştı.

Seçim Komisyonu dün siyasi partilere, adaylarına ve liderlerine, seçim kampanyalarının reklamlarında savunma personeliyle fotoğraf paylaşmamalarını talimatı vermişti.

Komisyondan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin "modern demokrasinin tarafsız ve apolitik paydaşları" olduğu ifadesine yer verilmişti.

BJP, Hindistan ile Pakistan arasında geçen haftalarda yaşanan gerilim sırasında Pakistan'da gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın fotoğraflarını kullanmıştı.

