Hindistan'da Genelkurmay Başkanı’nın protestolara ilişkin açıklamaları tepki çekti

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteri düzenleyenlere yönelik açıklamaları ülkede tartışmalara sebep oldu.

Hint basınındaki haberlere göre, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Liderler, halkı uygunsuz yönlere yönlendirenler değildir. Çok sayıda üniversitede, kolejde ve öğrencide tanık olduğumuz gibi kitleleri ve kalabalıkları şehirlerimizde ve kasabalarımızda kundakçılık ve şiddet eylemlerine taşımak liderlik değildir." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı'nın ifadelerine muhalefetteki parti liderlerinden tepki geldi.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liderlik, kişinin ofisinin sınırlarını bilmesidir. Sivil üstünlük fikrini anlamakla ilgilidir." ifadelerini kullandı.