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Hindistan’da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 17:21 | Son Güncelleme

Hindistan’ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinin İçişleri Bakanı M.

Hindistan’ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.
Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinin İçişleri Bakanı M. Sucharita, 50 Hindistan vatandaşının ve 11 mürettebatın bulunduğu bir gezi teknesinin Godavari Nehri’nde alabora olduğunu açıkladı. Sucharita, can yeleği giyen 14 kişinin balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldığını, en az 12 kişinin öldüğünü, 35 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.
Nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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