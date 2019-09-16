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Hindistan'da gezi teknesinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

Hindistan Donanmasından dalgıçların da dahil olduğu kurtarma ekipleri kayıp 35 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor

HAYDARABAD (AA) - Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde Godavari Nehri'nde alabora olan gezi teknesindeki kayıp turistleri arama çalışmaları sürüyor.

Andra Pradeş İçişleri Bakanı M. Suçaritha, teknedeki kayıp 35 kişiyi aramak üzere eyalet polisi ve Ulusal Afet Yardım Gücü personelinden oluşan 300 kişilik bir arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Arama çalışmalarına Hindistan Donanmasından dalgıçların da destek verdiğini kaydeden Bakan Suçaritha, kayıpların bulunabilmesi için nehir sularının Bengal Körfezi'ne döküldüğü bölgedeki akarsu set kapaklarının kapatıldığını kaydetti.

Hepsi Hint vatandaşı 50 yolcu ve 11 mürettebatı taşıyan gezi teknesi, Haydarabad'ın 380 kilometre doğusundaki Kaçuluru köyü yakınında, Muson yağmurları sonrası taşan nehirde alabora olmuştu.

Singanapalli kentinden turistik bir mekan olan Papikonda'ya giden tekneden 26 kişi kurtarılırken, 35 kişi nehir sularına kapılarak kaybolmuştu.

Ganj Nehri'nden sona Hindistan'ın en uzun ikinci nehri olan Godavari Nehri, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletindeki göller bölgesinde doğup, alt kıtayı doğu batı yönünde kat ederek, Orissa eyaletinden Bengal Körfezi'ne dökülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Andra Pradeş eyaleti Godavari Nehri Hindistan turist teknesi

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