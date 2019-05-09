Hindistan'da gıda zehirlenmesi: 3 çocuk öldü

Hindistan'da bayat et tükettikten sonra rahatsızlanan 3 çocuk öldü, 24 kişi tedavi altına alındı.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Telangana eyaletinin Adilabad şehrinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yaşları 1 ila 3 olan 3 çocuğun öldüğünü, 24 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Kolamguda köyünde düzenlenen bir düğün yemeğinin ertesi günü kalan et yemeğini yiyen, aralarında çocukların da olduğu bazı misafirler, kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı.

Köyde, 2 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirmesi üzerine rahatsızlanan diğer kişiler derhal sağlık merkezine kaldırıldı.

Sağlık merkezinde 3 yaşındaki bir çocuğun ölmesinin ardından, ilk müdahaleleri yapılan hastalar kasabadaki devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede akşam saatlerinde 1 yaşındaki bir çocuk daha hayatını kaybetti.

Doktorlar, aralarında 15 çocuğun olduğu 24 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini ve bunlardan 2'sinin hala yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Gıda ve su örneklerinin test için bir laboratuvara gönderildiği ve test sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

Polis, olayın yaşandığı köyde inceleme başlattı.

