HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hindistan’da Gizemli Hastalık

Hindistan’da Gizemli Hastalık

07.12.2020 21:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hindistan’da Gizemli Hastalık

İlk kez Hindistan’ın tarihi kentlerinden Eluru’da görülen hastalık, mide bulantısından anksiyeteye ve bilinç kaybına kadar varan çeşitli semptomlara neden oluyor

Hindistan’ın güneyindeki Andra Pradeş vilayetinde tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle en az bir kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Doktorlara göre Pazar akşamı ilk kez Hindistan’ın tarihi kentlerinden Eluru’da görülen hastalık, mide bulantısından anksiyeteye ve bilinç kaybına kadar varan çeşitli semptomlara neden oluyor.

Hindistan haber ajansı Press Trust’a göre 45 yaşında bir erkek epilepsiye benzeyen ve aralarında mide bulantısının da olduğu semptomlarla hastaneye kaldırıldı ve Pazar akşamı hayatını kaybetti.

Yetkililer hastalığın nedenini anlamaya çalışıyor. Şimdiye kadar bölgedeki su kaynaklarından alınan örneklerde herhangi bir hastalığa rastlanmadı, ayrıca eyalet yetkilileri suyunu bölgedeki su kaynakları dışından temin eden kişilerin de hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastaların farklı yaş gruplarından oldukları ve Corona virüsü testlerinin negatif çıktığı ayrıca deng humması, chilungunya ve herpes gibi diğer viral hastalıkların testlerinin de negatif sonuç verdiği belirtildi.

Merkezi hükümetin görevlendirdiği bir uzman ekibi aniden ortaya çıkan hastalığı incelemek için Pazartesi günü kente gitti.

Andra Pradeş, Hindistan’daCorona virüsünün de en kötü vurduğu yerlerden. 800 binden fazla vakanın görüldüğü vilayette sağlık sistemi salgın nedeniyle büyük baskı altında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Stres bile neden oluyormuş! Önlemek mümkün mü?Stres bile neden oluyormuş! Önlemek mümkün mü?
Açıköğretim sınavları başlıyor!Açıköğretim sınavları başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nı etiketledi! Sözleri olay oldu

Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nı etiketledi! Sözleri olay oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

Afyonkarahisar İhsaniye'de su fiyatlarına yüzde 50 indirim

Afyonkarahisar İhsaniye'de su fiyatlarına yüzde 50 indirim

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Beta HCG nedir? Beta HCG değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Her hafta değişiyormuş!Düşük ve yüksek olması ne anlama geliyor?

Ferritin nedir? Ferritin değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Cinsel isteksizliğin sebebi buymuş!

Arpacık nedir? Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Stres bile neden oluyormuş! Önlemek mümkün mü?

Hantavirüs nasıl ve nereden bulaşır?

Hantavirüs uyarısı! Nasıl ve nereden bulaşır?

Hidrosefali (beyinde su toplaması) nedir?

Denge kurmakta zorlanıyorsanız dikkat!

Kene ısırmasında ne yapılmalı? İşte tedavi yöntemleri

Kene ısırmasında ne yapılmalı? İşte tedavi yöntemleri

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.