Hindistan’da Gizemli Hastalık

Hindistan’ın güneyindeki Andra Pradeş vilayetinde tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle en az bir kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Doktorlara göre Pazar akşamı ilk kez Hindistan’ın tarihi kentlerinden Eluru’da görülen hastalık, mide bulantısından anksiyeteye ve bilinç kaybına kadar varan çeşitli semptomlara neden oluyor.

Hindistan haber ajansı Press Trust’a göre 45 yaşında bir erkek epilepsiye benzeyen ve aralarında mide bulantısının da olduğu semptomlarla hastaneye kaldırıldı ve Pazar akşamı hayatını kaybetti.

Yetkililer hastalığın nedenini anlamaya çalışıyor. Şimdiye kadar bölgedeki su kaynaklarından alınan örneklerde herhangi bir hastalığa rastlanmadı, ayrıca eyalet yetkilileri suyunu bölgedeki su kaynakları dışından temin eden kişilerin de hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastaların farklı yaş gruplarından oldukları ve Corona virüsü testlerinin negatif çıktığı ayrıca deng humması, chilungunya ve herpes gibi diğer viral hastalıkların testlerinin de negatif sonuç verdiği belirtildi.

Merkezi hükümetin görevlendirdiği bir uzman ekibi aniden ortaya çıkan hastalığı incelemek için Pazartesi günü kente gitti.

Andra Pradeş, Hindistan’daCorona virüsünün de en kötü vurduğu yerlerden. 800 binden fazla vakanın görüldüğü vilayette sağlık sistemi salgın nedeniyle büyük baskı altında.

