Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü

Hindistan'ın güneydoğusunda yasa dışı işletilen bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hindustan Times'da yer alan habere göre, polis yetkilileri, Andhra Pradeş eyaletinde Rajahmahendravaram kentinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Yetkililer, patlamada yaralanan 3 kişinin de tedavi altına alındığını belirtti.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Andhra Pradeş'te çok sayıda yasa dışı işletilen havai fişek fabrikası bulunuyor.
Madhya Pradeş eyaletinde geçen yıl bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi yaşamını yitirmişti.
Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?
Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
S-400 yaptırımı sonrası ABD'ye uyarı! Gerilim tırmanıyor
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum