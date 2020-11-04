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Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 12:10 | Son Güncelleme

Hindistan’da yasa dışı işletilen bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Hindistan’da yasa dışı işletilen bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Kaptanganj bölgesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti,11 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaptanganj’daki Polis Memuru Vinod Kumar Singh konuya ilişkin açıklamasında "Sabah saatlerinde Kaptanganj’ın Aryanagar bölgesinde yasa dışı bir havai fişek patlama meydana geldi” dedi. Patlama ardından çıkan yangın sonucu bölgede ev ve araçların hasar gördü. Yangınlar kontrol altında alındı. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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