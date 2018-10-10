Hindistan'da havalimanlarında görev yapan polislere daha az gülümsemeleri talimatı verildi.

BBC'nin Hindistan basınına dayandırdığı haberine göre, ülkede 60 havalimanının güvenliğinden sorumlu Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF), çalışanlarının "dostane görünmek yerine daha tedbirli olmasını" istedi.

CISF'in, yolcuların kendilerini rahat hissetmeleri için güvenlik görevlilerinin "çok fazla zamanını ve enerjisini boşa harcadığını" düşündüğü belirtildi.

Sempatik görünmenin güvenliği gevşeteceğine ve terör saldırıları tehdidine yol açabileceğine ilişkin endişeler üzerine, "göze çarpan bir gülümsemeden yeteri kadar bir gülümseme sistemine" geçileceği kaydedildi.

