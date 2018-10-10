HABER

Hindistan'da havalimanı polislerine "daha az gülümseme" talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 00:03 | Son Güncelleme

Hindistan'da havalimanı polislerine "daha az gülümseme" talimatı

Hindistan'da havalimanlarında görev yapan polislere daha az gülümsemeleri talimatı verildi.

BBC'nin Hindistan basınına dayandırdığı haberine göre, ülkede 60 havalimanının güvenliğinden sorumlu Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF), çalışanlarının "dostane görünmek yerine daha tedbirli olmasını" istedi.

CISF'in, yolcuların kendilerini rahat hissetmeleri için güvenlik görevlilerinin "çok fazla zamanını ve enerjisini boşa harcadığını" düşündüğü belirtildi.

Sempatik görünmenin güvenliği gevşeteceğine ve terör saldırıları tehdidine yol açabileceğine ilişkin endişeler üzerine, "göze çarpan bir gülümsemeden yeteri kadar bir gülümseme sistemine" geçileceği kaydedildi.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildiTBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi
GÜNCELLEME - 2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyorGÜNCELLEME - 2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülümseme havalimanı polisleri Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.