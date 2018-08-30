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Hindistan'da heyelan: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 22:56 | Son Güncelleme

Hindistan'da heyelan: 7 ölü

Hindistan'da meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Uttarakhand eyaletindeki şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda aynı aileden 7 kişi öldü.

Toprak altında kalan evdeki 10 yaşındaki bir çocuk kurtarılırken, ölenler arasında hamile bir kadın da olduğu belirtildi.

Ülkede bu yılki yağmur döneminin, son 100 yılın en etkilisi olduğu ifade ediliyor.

Hindistan'daki muson yağmurlarında geçen üç ayda binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
heyelan Hindistan şiddetli yağışlar yağmur sezonu

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