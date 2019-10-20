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Hindistan'da heyelan: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

Hindistan'da heyelan: 8 ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen heyelanda 3 aracın toprak altında kalması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Rudraprayag bölgesinde meydana gelen heyelanda 2 motosiklet ve 1 otomobilin toprak altında kaldığını belirtti.

Dün geç saatlerde meydana gelen olayın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sırasında yaralı halde bulunan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, sabah saatlerinde de enkaz altında kalan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Heyelanda toprak altında kalan araçlarda kaç kişi olduğunun ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
heyelan Uttarakhand

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