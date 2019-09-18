Hindistan'da Hintçe tartışması sürüyor

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın, Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğuna ilişkin açıklamasının ardından ülkedeki dil tartışması sürüyor.

Hint basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Amit Shah, açıklamasına ilişkin gelen tepkiler karşısında, "Ben asla Hintçenin bölgesel dillere empoze edilmesini istemedim. Sadece ana dilden sonra ikinci dil olarak Hintçenin öğrenilmesini talep ettim." diye konuştu.

Kendisin Hintçe konuşulmayan Gujarat eyaletinden geldiğini hatırlatan Shah, "Bazıları siyaset yapmak istiyorlarsa, bu onların seçimi." dedi.

Ülkede önde gelen aktör ve yönetmenler arasında yer alan Rajinikanth ise "Eğer Hintçeyi dayatırsanız, sadece Tamil Nadu değil, diğer güney eyaletleri de bunu kabul etmeyecektir." uyarısında bulundu.

Aynı zamanda politikayla da uğraşan Rajinikanth, birçok kuzey eyaletinin de Yeni Delhi yönetiminin Hintçe dayatmasını reddedeceğini ve Hindistan'a ortak bir dilin getirilemeyeceğini belirtti.

Tutuklu bulunan Hindistan Ulusal Kongresinden (INC) eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram'ın Twitter hesabından ailesi tarafından yapılan paylaşımda, Hintçenin tek başına ülkeyi birleştirebileceği fikrinin tehlikeli bir eğilim olduğu vurgulanarak, "Tamil halkı ve diğer dilleri konuşanlar, Hintçenin dayatılmasına asla izin vermeyecek." ifadelerine yer verildi.