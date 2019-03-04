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Hindistan'da hükümet konağından antika silahlar çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:18 | Son Güncelleme

Hindistan'da hükümet konağından antika silahlar çalındı

Hindistan'ın Racastan eyaletinde hükümet konağından 7 antika silahın çalındığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Racastan polisi, Mount Abu bölgesinde yer alan 151 yıllık hükümet konağındaki 9 antika silahtan 7'sinin çalındığını belirtti.

Bir temizlik işçisinin, silahların saklandığı dolabın bulunduğu odaya girdiğinde dolabın kilitlerinin kırılmış olduğunu görüp emniyet yetkililerini haberdar ettiğini aktaran polis, olayla ilgili özel bir ekibin görevlendirildiğini ifade etti.

Kapalı devre kameralardan soygunun yerel saatle 03.00'da yapıldığının anlaşıldığını belirten polis, hırsızın yakalanması için emniyet görevlileri tarafından çalışma başlatıldığını söyledi.

Racastan Valisinin, yaz aylarında bu hükümet konağında kaldığı kaydedildi.

Valinin ziyareti sırasında binanın duvarlarına asılan antika silahların, nerede saklandığını bilen ve binaya aşina olan biri tarafından çalındığı sanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
antika silah Racastan

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