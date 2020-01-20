HABER
  4. Hindistan'da iktidardaki BJP'nin yeni genel başkanı Jagat Prakash Nadda oldu

Hindistan'da iktidardaki BJP'nin yeni genel başkanı Jagat Prakash Nadda oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 19:35 | Son Güncelleme

Hindistan'da iktidardaki BJP'nin yeni genel başkanı Jagat Prakash Nadda oldu

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP - Bharatiya Janata Party) genel başkanlığına Jagat Prakash Nadda getirildi.

NDTV kanalının haberine göre, başkent Yeni Delhi'deki BJP genel merkezinden yapılan açıklamada, genel başkanlık seçiminde tek aday olan Nadda'nın partinin yeni genel başkanı seçildiği bildirildi.

Haziranda BJP'nin eş başkanı olarak atanan Nadda'nın, adaylık sürecinin ardından resmi olarak partinin genel başkanı seçildiği kaydedildi.

Kabinede şu an İçişleri Bakanı olarak görev yapan, eski BJP Genel Başkanı Amit Shah ve partinin diğer önde gelen isimleri, Himaçal Pradeş eyaletinden 59 yaşındaki Nadda'yı tebrik etti.

Nadda, yaptığı açıklamada, "partisinin işlerini yürütmek ve ileri götürmek için kendisine inanan Başbakan Narendra Modi ve parti üyelerine" teşekkür etti.

Modi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, BJP'nin yeni lideri seçilen Nadda'yı tebrik ederek, iyi dileklerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandıMarketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandı
Milas’ta trafik kazası: 4 yaralıMilas’ta trafik kazası: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Halk Partisi (BJP) Jagat Prakash Nadda

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Beni seviyor musun?' sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna hayır yanıtı alınca...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'Berlin Zirvesi' tepkisi

AK Parti'den CHP'ye 'Berlin Zirvesi' tepkisi

İstanbul'da metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Somali'de bombalı saldırıda yaralanan Türkler yurda dönüyor

3'ü Türk 6 kişi Türkiye'ye getiriliyor!

Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.